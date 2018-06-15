خطة الصحة لتأمين المحتفلين بعيد الفطر المبارك × 11 معلومة

كتب وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة لتأمين المحتفلين أثناء احتفالات عيد الفطر المبارك ما دفعها إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع منشآتها الطبية بجميع أنحاء الجمهورية.