خطة الصحة لتأمين المحتفلين بعيد الفطر المبارك × 11 معلومة

تسعى وزارة الصحة لتأمين المحتفلين أثناء احتفالات عيد الفطر المبارك ما دفعها إلى رفع درجة الاستعداد فى جميع منشآتها الطبية بجميع أنحاء الجمهورية.
"اليوم السابع" تستعرض تحليل معلوماتى حول آليات وزارة الصحة لتأمين المحتفلين فى عيد الفطر المبارك.
1- رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية
2- إلغاء الإجازات للأطباء والتمريض والصيادلة
3- زيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات
4- توفير أكياس الدم من مختلف الفصائل
5- انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان الوزارة
6- الدفع بـ 2480 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق وأماكن الصلاة
7- 10 لنشات إسعاف نهرى وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية لتأمينها
8- تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات
9- التنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة وخاصة مستشفيات الاحالة
10- لتنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات
11- تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنع، والمجمدة ومحلات الجزارة
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