video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 09:18 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

خروج عجلات إحدى عربات قطار عن القضبان بمحطة مصر.. والسكة الحديد تعتذر

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:22 م
خروج عجلات إحدى عربات قطار عن القضبان بمحطة مصر.. والسكة الحديد تعتذر قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك فى حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.

وقالت هيئة السكة الحديد فى بيان صحفى إن قطار رقم 988  مكيف القاهرة ـ أسوان تأخر عن موعد قيامه برحلته نتيجة سقوط عجلة البوجى لإحدى عرباته من علي السكة اثناء دخوله الرصيف بحوش  محطة مصر فوارغ (خاليا من الركاب) للقيام برحلته المقررة.

وأكدت هيئة السكة السكة الحديد أنه على الفور تم الدفع بآلات الرفع وإتخاذ إجراءات السلامة لرفع عجلة البوجى والاستعداد بالقطار، معلنة اعتذارها لركاب القطار نتيجة هذا العطل المفاجى الذى حدث وتسبب فى تأخير قيام القطار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النقل: انتظام حركة قطارات السكة الحديد والمترو فى أول أيام العيد

محطة مصر

السكة الحديد

خروج قطار عن القضبان

حركة القطارات




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة