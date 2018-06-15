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جدل حول فصل ابناء المهاجرين في الولايات المتحدة

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:09 ص
جدل حول فصل ابناء المهاجرين في الولايات المتحدة وزير العدل الأمريكى
أ ف ب
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برر وزير العدل الامريكى جيف سيشنز، أمس الخميس، التفريق بين افراد عائلات المهاجرين غير الشرعيين، بجملة وردت فى "الإنجيل"، مشددا على ضرورة فرض احترام القانون فى مواجهة المعارضة الديموقراطية، والاستياء المتزايد في صفوف الجمهوريين.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعمت فصل ابناء المهاجرين عن آبائهم، لكن أعضاء الكونجرس الجمهوريين، يشعرون باستياء متزايد من القوانين الأمنية على الحدود التى تطبق لردع الذين ينوون الهجرة.

ونظم ناشطون، أمس الخميس، احتجاج على هذه السياسة التي وصفوها بأنها لا إنسانية وخطيرة.

وفي اليوم نفسه، قال جيف سيشنز، فى خطاب خصص بأكمله لهذه القضية، "يمكنني الاشارة إلى الرسول بولس ووصيته الواضحة والحكيمة، بانه يجب طاعة قوانين الحكومة لانها جاءت من الله لإحلال النظام".

واضاف ان "سياستنا التي يمكن ان تؤدى الى الفصل بين افراد عائلات لفترة قصيرة ليست غير عادية ولا غير مبررة". وتابع أن "دخول الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة جنحة، ووجود اولاد لا يحمى".

من جانبه، وقال زعيم كتلة الجمهوريين في مجلس النواب بول رايان "لا نريد فصل الاطفال عن آبائهم". واضاف رئيس مجلس النواب "نرى أنه يجب التسوية عبر قانون حول الهجرة".

واخفق الكونغرس خلال العام الجاري في تبني قانون لتسوية مختلف جوانب قضية الهجرة، بما في ذلك مسألة "الحالمين" حماية الذين قدموا اطفالا فى هجرة سرية إلى الولايات المتحدة.

ويعمل الجمهوريون على إعداد نص اوسع حول الهجرة يمكن ان يعرض الاسبوع المقبل. وصرح مسؤول جمهورى كبير فى مجلس النواب أنه سيتم توضيح تعديل دستورى "للتأكد من عدم فصل القاصرين الذين يرافقهم بالغون ويعتقلون على الحدود عن ذويهم او الاوصياء عليهم".

 

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