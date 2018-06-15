تحرير 1648 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية مكبرة فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير 1648 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 368 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و71 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و125 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و163 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و48 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 48 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و56 رخصة لمخالفة البيئة و108 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 43 رخصة لمخالفة خط السير و43 مخالفة لعدم شميع الحمولة و40 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 46 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 64 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و39 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق" و41 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و56 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 6 سيارات متروكة و34 مخالفة إزالة فاميه وتحرير66 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و73 مخالفة مواقف عشوائية و18 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير77 مخالفة زيادة التعريفة المقررة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.