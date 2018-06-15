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الجمعة، 15 يونيو 2018 06:34 م
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تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:13 م
تجديد حبس شادى أبو زيد 15 يوما لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، حبس شادى أبو زيد مراسل برنامج أبلة فاهيتا السابق، 15 يوما احتياطيا على خلفية التحقيقات فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة لهذه الجماعة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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