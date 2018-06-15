بوتين يتوجه إلى بيلاروس 19 يونيو الجارى للمشاركة فى المجلس الأعلى لدولة الاتحاد

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أعلن القصر الرئاسى الروسى الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من المقرر أن يتوجه إلى بيلاروس للمشاركة فى المجلس الأعلى لدولة الاتحاد وإجراء محادثات مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو.

وقال المكتب الصحفى للكرملين فى بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: " فى 19 يونيو الجارى، من المقرر أن يزور بوتين جمهورية بيلاروس فى زيارة عمل للمشاركة فى جلسة المجلس الأعلى لدولة الاتحاد".

وأضاف البيان أن بوتين سيعقد محادثات مع ألكسندر لوكاشينكو والتى سيتبادل خلالها الزعيمان الآراء حول القضايا الدولية والعلاقات الثنائية الراهنة.