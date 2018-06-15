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الجمعة، 15 يونيو 2018 09:59 ص
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بوابة حديدية تنهى حياة حارس مدرسة بالمنوفية

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:39 ص
بوابة حديدية تنهى حياة حارس مدرسة بالمنوفية جثه -ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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لقى حارس مدرسة مصرعه إثر سقوط بوابة حديدية للمدرسة بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام "هـ م ع" 51 سنة، حارس مدرسة منوف الثانوية بنين ومقيم بشارع الجيش " جثة هامدة" نتيجة إصابته بشره بالجمجمة ونزيف بالمخ . 
 
بالانتقال والفحص وسؤال زوجته "ا م ع" 42 سنة، قررت بأنه أثناء تواجد زوجها بالمدرسة، سقطت عليه بوابة المدرسة الحديدية وأحدثت إصابته التى أودت بحياته واتهمت إدارة المدرسة بالإهمال. 
 
تم تحرير المحضر رقم1439 إدارى قسم منوف وجارى 
 
 
 

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