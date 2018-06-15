انقطاع المياه عن مدينة المحلة الكبرى لأكثر من 8 ساعات متصلة

الغربية عادل ضرة

تشهد مناطق عديدة بمدينة المحلة الكبرى انقطاع مياه الشرب منذ أكثر من 8 ساعات متصلة، مما أصاب المواطنين بحالة من الاستياء والغضب الشديدين من استمرار انقطاع المياه، رغم الاستغاثات المستمرة من الاهالى من سكان منشية البكرى والجمهورية وسكة زفتى والعديد من مناطق حى ثان المحلة.

وقام الأهالى بالاتصال بالمهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والمهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة بالمحلة، والمحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة، فى محاولة للتدخل لحل أزمة انقطاع المياه دون جدوى، ووعدوا بسرعة عودة المياه للمناطق المقطوع عنها المياه.

على الجانب الآخر يشهد حى الجمهورية غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى وغرق المنازل منذ أكثر من شهر كامل مما أدى إلى انتشار الأمراض والباعوض والناموس بالمنطقة وفشل المحاولات لسحب المياه من الشوارع وتسليك خطوط الصرف رغم الدفع بسيارات لشفط المياه.



















