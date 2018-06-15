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النيابة تنتقل إلى مطار القاهرة لمعاينة موقع وفاة مجند على يد زميله بالخطأ

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:07 ص
النيابة تنتقل إلى مطار القاهرة لمعاينة موقع وفاة مجند على يد زميله بالخطأ مطار القاهرة _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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انتقل منذ قليل، فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، لمعاينة موقع مقتل مجند بالخطأ على يد زميله داخل مطار القاهرة، كما أمرت النيابة بنقل جثمان المجنى عليه، وذلك لتشريح الجثة لتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، كما أمرت بدفن المجنى عليه عقب الانتهاء من الكشف الطبى، كما أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الميرى سبب الحادث.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغا من مسئولى الأمن بمطار القاهرة، يفيد بوفاة مجند شرطة، وذلك إثر إصابته بطلق نارى بالخطأ من سلاح ميرى خاص بزميله فى الخدمة، على الفور أنتقل ضباط مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبتهم قوة أمنية، لإجراء المعاينة الأزلية، وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، حيث تبين من خلال الفحص مفتل مجند شرطة، عن طريق عيار نارى خرج بالخطأ، من سلاح زميله، وذلك اثناء قيامه بتنظيفه.

 

تم تحرير المحضر اللازم الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، والتى انتقلت على الفور إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح الميرى، وتوقيع الكشف الطبى على جثة المجنى عليه لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى.


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