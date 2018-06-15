"النقل العام" تدفع اليوم بـ130 أتوبيسا لخدمة أماكن الاحتفال بالعيد فى القاهرة

تدفع هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة - استعدادا لعيد الفطر المبارك - بخدمات بدءا من اليوم الجمعة، وطوال أيام العيد، بإجمالى 130 أوتوبيسا لـ34 خطا.

وقال رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إنه سوف يتم الدفع بهذه الأتوبيسات لخدمة الأماكن التى يزداد الإقبال عليها فى العيد كالأماكن السياحية والأثرية والحدائق، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ1200 مينى باص تابعة لشركات النقل الجماعى، للعمل بالتوازى مع هيئة النقل العام.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة اتخذت كل وسائل الأمان بالأتوبيس النهرى، والتأكد من تواجد الطفايات وسترات الإنقاذ.