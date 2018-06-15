المالية: خط جديد لإنتاج اللوحات المعدنية الرقمية.. وتضاعف إنتاج العملات المعدنية

كتب - أحمد يعقوب

تدرس وزارة المالية ممثلة فى مصلحة سك العملة إدخال خط إنتاج جديد بمصنع إنتاج اللوحات المعدنية الرقمية المستخدمة بالمرور وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير مصلحة سك العملة والتى استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية من أجل الارتقاء بمصلحة سك العملة.

ويستهدف الخط الجديد تصنيع اللوحات المعدنية نفسها بدلا من استيرادها عبر استخدام خامات الألمنيوم من مجمع إنتاجه بنجع حمادى مما سيوفر نسبة كبيرة من تكلفة إنتاج اللوحات إلى جانب الموارد الدولارية خاصة أن الخط الجديد سيمكن مصر من التصدير للدول العربية والإفريقية الراغبة فى الاستفادة من قدرات مصر فى هذا المجال.

وصرح شريف حازم، مستشار وزير المالية، بأن مصنع إنتاج اللوحات المعدنية يشهد حاليا زيادة ملحوظة فى طاقته الإنتاجية حيث تم خلال الشهر الأخير إنتاج 215 ألف زوج من اللوحات المعدنية فى إطار خطة للتركيز على مد خدمة اللوحات المعدنية الرقمية للمحافظات خارج اقليم القاهرة الكبرى.

وحول الخدمات الأخرى التى تقدمها مصلحة سك العملة أشار البيان إلى زيادة معدلات إنتاج العملات المعدنية المساعدة من فئات 25 و50 و100 قرشا حيث تم التشغيل لورديتين ليمتد الانتاج لما بعد ساعات العمل الرسمية بجانب العمل أيام الجمع والسبت لمضاعفة كميات العملات المسكوكة حيث أن وزارة المالية ضاعفت ايضا خلال آخر 6 أشهر الكميات المطروحة بالاسواق من العملات المعدنية المساعدة من فئة الجنيه تيسيرا على المواطنين إلى جانب معاودة طرح فئة 50 قرشا و 25 قرشا المعدنية.

وكشف اللواء عبد الرءوف الأحمدى رئيس المصلحة عن تنفيذ مصلحة سك العملة لخطة للاستفادة من راكد خام الفضة بورشها من خلال إجراء عمليات معالجة لها للوصول إلى فضة عيار 900 مما اتاح استخدامها فى تصنيع الميداليات التذكارية إلى جانب معالجة جزء منها للوصول إلى عيار 720 فضة لاستخدامها فى إنتاج العملات التذكارية.

وفى هذا الإطار كشفت الوزارة عن انتهاء إنتاج عملة تذكارية من الفضة من فئات 25 و50 و100 جنيه لتكريم شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة وذلك خلال احتفالات مصر بعيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوزارة أن سك العملة قامت أيضا بإنتاج عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عاما على القاهرة الخديوية واخرى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى للاتحاد العام الرياضى للشركات.

وأكدت الوزارة زيادة ايرادات مصلحة سك العملة فى الفترة الاخيرة بفضل زيادة نشاطها فى سك العملات المعدنية المساعدة إلى جانب نجاحها فى اعادة تدوير كميات من المخلفات المعدنية كانت راكدة بمخازن المصلحة منذ سنوات.