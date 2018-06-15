video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 03:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن القرم نظرا لعدم التأكد من صحتها

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:28 م
الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن القرم نظرا لعدم التأكد من صحتها دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية
أ ش أ
إضافة تعليق

رفض دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول شبه جزيرة القرم وإعادة التنسيق لمجموعة الثمانى الكبار، نظرًا لانعدام إمكانية التأكد من صحة تلك التصريحات.

وقال بيسكوف - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تعرفون كمية الأخبار الكاذبة أو المحرفة، لذا لن أعلق لإننا لا نعرف مدى صحتها، لم نحضر لا أنتم ولا نحن فى هذه الجلسات المغلقة لمجموعة السبع، وبالطبع لا يمكننا الحكم على مدى دقة هذه الأنباء".

وأفاد موقع "باز فيد" الإخبارى الأمريكى، أمس الخميس - نقلا عن مصادر دبلوماسية - بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال لزعماء مجموعة السبع إنه يعتبر شبه جزيرة القرم منطقة تابعة لروسيا، نظرًا لتحدث جميع سكان شبه الجزيرة اللغة الروسية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو:تصريحات تركيا عن ضم روسيا للقرم لا تصب فى تحسن العلاقات بين البلدين

مناورات روسية واسعة النطاق فى شبه جزيرة القرم بمشاركة منظومات "إس-400"

روسيا تتهم تتار القرم بالتخطيط لشن هجمات بدعم كييف

الأمن الروسى يكشف نشاط مجموعة متطرفة خططت لجرائم ضد تتار القرم

اخبار عالمية

الكرملين

شبه جزيرة القرم

دونالد ترامب

مجموعة السبع

اخبار العالم

اخبار روسيا




لا تفوتك
الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

الشناوى يهزم الحضرى ووردة يفوز بلقب بديل صلاح فى تشكيلة الفراعنة بالمونديال

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. السيسى يشارك أبناء الشهداء احتفالية عيد الفطر.. الرئيس يجدد العهد: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات الشهداء.. ويؤكد: الأبطال قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش ووجودنا مع بعض رسالة لكل المصريين

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

صور.. بيوت الله عامرة بعباده.. ملايين المسلمين يحتفلون بعيد الفطر.. 90 ألف شخص يؤدى الصلاة فى المسجد الأقصى..التكبيرات تملئ أرجاء الحرم المكى والمسجد النبوى..و"الجلباب" و"العيدية" و"الكعك" أبرز مظاهر الاحتفالات

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

الداخلية تغلق 49 صفحة بـ"فيس بوك" وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لمريض السكر فى العيد.. تناول الكحك والبسكويت على سبيل التذوق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة