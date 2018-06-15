الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترامب بشأن القرم نظرا لعدم التأكد من صحتها

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رفض دميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الجمعة، التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول شبه جزيرة القرم وإعادة التنسيق لمجموعة الثمانى الكبار، نظرًا لانعدام إمكانية التأكد من صحة تلك التصريحات.

وقال بيسكوف - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "تعرفون كمية الأخبار الكاذبة أو المحرفة، لذا لن أعلق لإننا لا نعرف مدى صحتها، لم نحضر لا أنتم ولا نحن فى هذه الجلسات المغلقة لمجموعة السبع، وبالطبع لا يمكننا الحكم على مدى دقة هذه الأنباء".

وأفاد موقع "باز فيد" الإخبارى الأمريكى، أمس الخميس - نقلا عن مصادر دبلوماسية - بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال لزعماء مجموعة السبع إنه يعتبر شبه جزيرة القرم منطقة تابعة لروسيا، نظرًا لتحدث جميع سكان شبه الجزيرة اللغة الروسية.