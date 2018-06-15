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القومى للمرأة يشيد بمبادرة الرئيس السيسى لسداد مديونيات الغارمات

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:01 م
القومى للمرأة يشيد بمبادرة الرئيس السيسى لسداد مديونيات الغارمات مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  والذي  قد كلف السيد وزير الداخلية بإتخاذ الاجراءات اللازمة لسداد مديونات كافة الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر .
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسي  وفق بيان صحفى عن عميق سعادتها  وفخرها واعتزازها بالقرار الرحيم الذي اصدره السيد الرئيس المدرك لمعاناة العديد من الأسر المصرية البسيطة التى تعولها امرأة، مشيدة بحرص السيد الرئيس  علي ان تقضي الغارمات أول أيام عيد الفطر المبارك وسط اسرهن،  مشيرة أنه ادخل الفرح والسرور على قلوب العديد من الاسر المصرية البسيطة  التى  لديها ام او زوجه او اخت غارمة وتسببت  ظروفها الاقتصادية وعدم وعيها بالقانون وبحقوقها ان تقضي العيد بعيداً عن حضن اسرتها .
واعربت الدكتورة مايا عن عميق شكرها للسيد الرئيس الذي وعد بتفيذ  اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعي ، مشيرة ان مشكلة الغارمات هي مشكلة خطيرة و بحاجه الى حل فوري والعمل على مواجهتها  باقصي سرعة ، وأن المجلس القومى للمرأة مهتم بالقضية ويقوم بعقد ندوات توعية للسيدات بالمحافظات حتى لايقعن فريسة لاصحاب النفوس الضعيفة الذي يستغلون معاناة هذا الأسر واحتياجاتها.
 
 

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المجلس القومى للمرأة

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الغارمات

السيسى




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