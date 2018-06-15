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القابضة الكيماوية: نمتلك 14.7% من شركة سيمو للورق ونتحمل أعباءها المالية

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:00 ص
القابضة الكيماوية: نمتلك 14.7% من شركة سيمو للورق ونتحمل أعباءها المالية المهندس عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم
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قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماويية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام: إن القابضة تتحمل الأعباء المالية للعاملين فى شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" رغم أن القابضة تملك فقط 14.7% من الشركة.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه جارى متابعة الإجراءات القانونية اللازمة نحو عودة تبعية الشركة للقابضة، وخضوعها للقانون 203 لسنة 91، لافتا أن معدات الشركة متهالكة ولا يمكن تشغيلها كما تم ضخ استثمارات فيها غير ذى جدوى.

وأشار إنه بمجرد انتهاء الإجراءات الخاصة بنقل الملكية، سيتم دراسة بدائل استغلال الشركة.

يذكر أنه تم انتخاب ممدوح رمضان أحمد رئيسا للجنة النقابية للعاملين بالشركة مؤخرا.


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سيمو للورق

القابضة الكيماوية

الشرق الاوسط للورق

عماد الدين مصطفى




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