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الصين تتعهد برد سريع إذا أضرت الولايات المتحدة بمصالحها التجارية

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:04 ص
الصين تتعهد برد سريع إذا أضرت الولايات المتحدة بمصالحها التجارية وزير الخارجية الصينى
رويترز
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قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها سترد سريعا لحماية نفسها إذا أضرت الولايات المتحدة بمصالحها، وذلك فى الوقت الذ يستعد فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للكشف عن تعديلات على قائمة رسومه الجمركية الأصلية التى تستهدف سلعا صينية بـ50 مليار دولار.

أدلى قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بتلك التصريحات خلال إيجاز صحفى يومى، ومن المقرر أن يعلن ترامب التفاصيل فى وقت لاحق اليوم، وستتضمن اللائحة 800 فئة منتجات، انخفاضا من 1300 فى السابق، وفقا لمسئول فى الإدارة ومصدر بالصناعة على علم بتفاصيل القائمة.

 

 


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