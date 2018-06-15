الشرطة النسائية تطارد المتحرشين بمحيط دور السينما والحدائق العامة

كتب محمود عبد الراضي

شهدت شوارع العاصمة انتشار مكثف للشرطة النسائية لملاحقة المتحرشين، وضبط الأشخاص الذين يتعرضون للسيدات والفتيات فى الشوارع.

وعززت الشرطة النسائية من تواجدها بمحيط دور السينما والحدائق العامة، خاصة فى مناطق وسط القاهرة.

وتستعين الشرطة النسائية برجال مكافحة جرائم الآداب فى القبض على المتحرشين وتقديمهم لجهات التحقيق.

وتأتي هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الأمن، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.