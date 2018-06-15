video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:03 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر

الجمعة، 15 يونيو 2018 07:51 ص
السيسي: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيده على عدم التخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر.

 

وقال الرئيس السيسي فى كلمته التى وجهها لأسر الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا واسمحولى أن أشكركم لأنكم موجودين معانا النهاردة".

وأضاف الرئيس فى كلمته: "بشكركم مش باسمى بس، ولكن باسم كل مصرى، مش عاوز أقول كلام صعب فى اليوم ده، لكن عاوز أقول إن الشهداء دول والمصابين قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش .."اوعوا تفتكروا إن التمن ده بسيط.. لا والله، لما يبقى فيه 100 مليون فى أمان وسلام لأجل خاطر أبناء وأزواج يقدموا أرواحهم ده أمر ربنا وحده اللى هيكافئ عليه".

وتابع الرئيس: كل سنة وأنتم طيبين، وجودنا دلوقتى رسالة لينا كلنا وللشعب المصرى كله، وكل مواطن يعرف إن فى اليوم ده لا يمكن أبدا لا هننسى ولا هنتخلى عنكم، ده كلام مش بنقوله علشان إحنا مع بعض، لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات مصر الشهداء و المصابين، وهتجدونا دايما موجودين والدولة موجودة، منتظر هذا اللقاء معكم، وسعيد قوى والله، وأتمنى إن إحنا نكون أدخلنا جزءا يسير من البهجة والسعادة عليكم كلكم وولادى الصغيرين وأحفادى، مختتما كلمته: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يكرم عددا من أبناء الشهداء القوات المسلحة والشرطة

صلاة العيد

مسجد المشير

عيد الفطر

الرئيس السيسي

اسر الشهداء

الرئيس يصلى العيد

السيسي يصلى العيد




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة