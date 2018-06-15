السيسي: لا يمكن أن ننسى أو نتخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر

كتب سمير حسنى

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيده على عدم التخلى عن أبناء وبنات شهداء ومصابى مصر.

وقال الرئيس السيسي فى كلمته التى وجهها لأسر الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات: "كل سنة وأنتم طيبين جميعا واسمحولى أن أشكركم لأنكم موجودين معانا النهاردة".

وأضاف الرئيس فى كلمته: "بشكركم مش باسمى بس، ولكن باسم كل مصرى، مش عاوز أقول كلام صعب فى اليوم ده، لكن عاوز أقول إن الشهداء دول والمصابين قدموا أرواحهم عشان إحنا نعيش .."اوعوا تفتكروا إن التمن ده بسيط.. لا والله، لما يبقى فيه 100 مليون فى أمان وسلام لأجل خاطر أبناء وأزواج يقدموا أرواحهم ده أمر ربنا وحده اللى هيكافئ عليه".

وتابع الرئيس: كل سنة وأنتم طيبين، وجودنا دلوقتى رسالة لينا كلنا وللشعب المصرى كله، وكل مواطن يعرف إن فى اليوم ده لا يمكن أبدا لا هننسى ولا هنتخلى عنكم، ده كلام مش بنقوله علشان إحنا مع بعض، لا هننسى ولا هنتخلى عن أبناء وبنات مصر الشهداء و المصابين، وهتجدونا دايما موجودين والدولة موجودة، منتظر هذا اللقاء معكم، وسعيد قوى والله، وأتمنى إن إحنا نكون أدخلنا جزءا يسير من البهجة والسعادة عليكم كلكم وولادى الصغيرين وأحفادى، مختتما كلمته: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم".