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السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا

الجمعة، 15 يونيو 2018 04:17 م
السفارة الأمريكية: هنفضل نشجع الفراعنة.. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا منتخب مصر
كتبت مريم بدر الدين
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أكدت السفارة الأمريكية فى مصر على استمرارها فى دعم منتخب مصر فى مباراياته المقبلة، وذلك بعد الهزيمة المفاجئة التى تعرض فى أول مقابلاته أمام منتخب أوروجواى.

 

وكتب الحساب الرسمى للسفارة، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" هنفضل نشجع الفراعنة. تتعوض الماتش الجاى مع روسيا! #الكاس_يا_فراعنة #بنشجع_الفراعنة #محمد_صلاح".

 

وخسر المنتخب الوطنى بهدف أمام أوروجواى بهدف فى الدقيقة 89 من عمر المباراة التى جرت اليوم فى الجولة الأولى بالدور الأول فى كأس العالم على ملعب يكاترنبرج.

 

السفارة الامريكية
السفارة الأمريكية

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