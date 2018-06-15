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"الزراعة": فتح حديقة الأورمان والغابة الشجرية بالمحافظات أمام زورا عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:10 ص
"الزراعة": فتح حديقة الأورمان والغابة الشجرية بالمحافظات أمام زورا عيد الفطر حديقة الأورمان
كتب عز النوبى
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قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الارشاد بوزارة الزراعة،إنه تقرر فتح حديقة الأورمان لاستقبال الجمهور فى عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى فتح جميع الغابات الشجرية بمختلف المحافظات لاستقبال الزائرين.
 
وأضاف رئيس قطاع الإرشاد، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة، بغرض تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الحديقة خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمواجهة أى حالات مرضية طارئة، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية.
 
 وأكد رئيس قطاع الارشاد الزراعى، أنه تم توفير السلات وأكياس القمامة لزوار الحديقة لرمى المخلفات، من أجل الحفاظ على نظافة الحديقة، مناشدا الزائرين بالحفاظ على مظهر الحديقة،من خلال وضع المخلفات فى الأكياس المتوفرة. 
 
 

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وزارة الزراعة

حديقة الاورمان

الارشاد الزراعى

عيد الفطر




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