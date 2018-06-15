الرئيس السيسي يكرم عددا من أبناء الشهداء القوات المسلحة والشرطة

كتب سمير حسنى

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عددا من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وكان الرئيس السيسي رحب بأبناء الشهداء، خلال مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين ومنورين الدنيا كلها.. سعدنا وفرحنا ومليتوا الدنيا بركة، وأنا منتظر اليوم ده من شهور والله".

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.