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الجيش التركى: مقتل 26 مسلحا كرديا فى ضربات جوية بمنطقة قنديل شمال العراق

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:53 ص
الجيش التركى: مقتل 26 مسلحا كرديا فى ضربات جوية بمنطقة قنديل شمال العراق الجيش التركى - أرشيفية
رويترز
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قال الجيش التركى، اليوم الجمعة، إنه قتل 26 مسلحا كرديا فى ضربات جوية فى منطقة قنديل بشمال العراق، وذلك يوم 12 يونيو الجارى.

وكان الجيش التركى، قال يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو الجارى، إنه دمر 12 هدفا لحزب العمال الكردستانى فى شمال العراق فى ضربات جوية خلال الليل، حيث يكثف الجيش عملياته ضد أهداف المقاتلين الأكراد فى منطقة قنديل، وذكر الجيش، أن الأهداف الواقعة فى قنديل وهكورك وأفاسين باسيان فى شمال العراق تشمل ملاجئ ومخازن ذخيرة، وكثف الجيش التركى ضرباته فى الآونة الأخيرة ضد حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق حيث توجد قواعد للحزب فى جبال قنديل.

وقال الجيش، أيضا، إنه جرى "تحييد" 34 مقاتلا فى عمليات بشمال العراق بين الأول والثامن من يونيو. ويستخدم الجيش مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التى يقتل أو يصاب أو يأسر خلالها مقاتلون، فيما وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى يخوض انتخابات الرئاسة يوم 24 يونيو الجارى، إن تركيا ستجفف "مستنقع الإرهاب" فى قنديل، وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستانى منظمة إرهابية، وبدأ الحزب تمردا قبل أكثر من ثلاثة عقود فى جنوب شرق تركيا ذى الأغلبية الكردية.

 

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