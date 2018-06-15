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الجمعة، 15 يونيو 2018 04:51 م
خالد صلاح
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البرتغال ثانى أعلى دولة فى أسعار الوقود بالاتحاد الأوروبى

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:33 م
البرتغال ثانى أعلى دولة فى أسعار الوقود بالاتحاد الأوروبى وقود -أرشيفية
أ ش أ
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يدفع البرتغاليون أكثر من المعتاد للحصول على الوقود مع ظهور أرقام جديدة تظهر أن البرتغال تأتى كثانى أعلى معدل فى الاتحاد الأوروبى من حيث ما يدفعه السائقون للتزود بالوقود، فقد كشف بحث أجرته هيئة المنافسة أن الضرائب على الوقود فى البرتغال ارتفعت بمقدار 56 % منذ عام 2004 .

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية إنه فى جميع أنحاء أوروبا، غالبًا ما يكون سائقو السيارات هدفًا للحكومات لزيادة العائدات عندما يحدث عجز فى خزينة الدولة، لكن الحكومات المتعاقبة فى لشبونة تمكنت من التغلب على هذه المشكلة مقارنة بنظيراتها فى دول الاتحاد عندما يتعلق الأمر بفرض الضرائب على السيارات والوقود وتحصيل الرسوم.

واكتشفت هيئة المنافسة أن الضرائب على وقود الديزل ارتفعت بنسبة 56 % وزادت بالنسبة للوقود الخالى من الرصاص بنسبة 26 % منذ عام 2004 .

ويبلغ متوسط سعر البنزين فى البرتغال حاليا 58ر1 يوروللتر بينما يصل سعر وقود الديزل إلى 37ر1 يورو للتر.


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