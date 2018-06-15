البحرية الأمريكية تطور منظومة صواريخ تطلق من البحر

(أ ش أ)

كشفت البحرية الأمريكية عن مشروع تطوير منظومة صاروخية (طوربيدية)، يمكن إطلاقها من الغواصات، وتتميز بقدرتها التدميرية الكبيرة وصعوبة رصدها.

ومنح مكتب أبحاث البحرية الأمريكي، عقد إنجاز مشروعها العسكرى والذى تبلغ قيمته 2.6 مليار دولار، لشركة "أيروجيكتروكت دين"، وستقوم الوحدة الصناعية بتطوير محركات 48 من الصواريخ "الطوربيدية" الثقيلة، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) أمس الخميس.

وصممت الصواريخ لإغراق الغواصات المعادية فى أعماق البحر، فضلا عن استهداف سفن أخرى أثناء إبحارها فى المياه.

وتعكف البحرية الأمريكية على تطوير هذه الصواريخ فى إطار تحديثها لاستراتيجية الحرب البحرية الخاصة بها.