video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 01:25 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

استئناف المباحثات لإنهاء الأزمة السياسية فى نيكاراجوا

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:16 م
استئناف المباحثات لإنهاء الأزمة السياسية فى نيكاراجوا مظاهرات نيكاراجوا
(أ ش أ)
إضافة تعليق

استؤنفت المباحثات التى تهدف لإنهاء الأزمة السياسية فى نيكاراجوا فى ظل استمرار الاضطرابات بالبلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن الكنيسة الكاثوليكية الرومانية تقوم بدور الوساطة فى تلك المفاوضات التى يشترك فيها ممثلون عن الطلاب ومنظمات المجتمع المدنى ومجموعات الفلاحين من جانب ، وممثلون عن حكومة الرئيس دانيال أورتيجا من الجانب الآخر.

وقال رولاندو الفاريز أسقف مدينة ماتاغلبا ، اليوم الجمعة ، إن تلك المباحثات ستركز على نقطتين هما حقوق الإنسان والديمقراطية.

يذكر أن معارضى الرئيس أورتيجا يطالبون برحيله من منصبه ، وتم تعليق المباحثات منذ 23 مايو الماضى بسبب عدم إحراز التقدم الكافى خلالها.

وكانت الإحتجاجات قد إندلعت فى نيكاراجوا فى شهر أبريل الماضى ضد التعديلات التى تسعى إلى خفض المعاشات ، ما أثار واحدة من أكبر الأزمات فى إدارة أورتيجا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. إضراب عام فى نيكاراجوا احتجاجا على قمع التظاهرات المناهضة للرئيس

صور.. إضراب المعارضة فى نيكاراجوا يصيب البلاد بالشلل

صور.. العالم هذا الصباح.. مسلمو العالم يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك.. إضراب المعارضة فى نيكاراجوا يصيب البلاد بالشلل.. مصابو الإيدز وذووهم يتظاهرون فى فنزويلا احتجاجا على نقص الأدوية.. وأمطار غزيرة تضرب المكسيك

نيكاراجوا

مظاهرات نيكاراجوا

اخبار نيكاراجوا

الازمة في نيكاراجوا




لا تفوتك
السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة