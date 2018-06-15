إعادة انتخاب تونس عضوا باللجنة الأممية للحقوق المدنية والسياسية

تونس أ ش أ

تم الخميس انتخاب التونسى عياض بن عاشور، عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية لمدة أربع سنوات (2019-2022) وذلك (بعد حصوله على 137 صوتا من مجموع 171 ) خلال عملية التصويت التى جرت بنيويورك خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف فى العهد الدّولى الخاصّ للحقوق المدنية والسياسية.

ويعزز انتخاب بن عاشور تواجد تونس فى لجان الخبراء الأممية لحقوق الإنسان على غرار لجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ولجنة الاختفاء القسري، وليؤكّد السّمعة الطيّبة التى تحظى بها لدى المجموعة الدّوليّة، لحرصها الدّائم على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

تجدر الإشارة إلى أنّ تونس صادقت على العهد الدّولى الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة سنة 1969. وانضمّت بعد عام 2011 إلى البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.