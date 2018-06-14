BBC: مذكرات لأينشتاين تكشف عن عنصرية وكراهية للأجانب والنساء

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت مذكرات عالم الفيزياء الشهير الخاصة بتآملات رحلاته عن أنه شخص عنصرى ومعاد للأجانب وكاره للنساء.

وبحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن هذه المذكرات التى كتبها أينشتاين بين أكتوبر 1922 ومارس 1923، عن أسفاره إلى آسيا والشرق الأوسط، تتضمن تعميمات جماعية سلبية، حيث وصف فيها الشعب الصينى بأنه كادح لكنه قذر ومنبوذ.

ونشرت دار نشر جامعة بينستون هذه المذكرات لأينشتاين لأول مرة فى مجلد مستقل باللغة الإنجليزية، تحت عنوان " مذكرات أينشتاين عن رحلاته إلى آسيا فلسطين وأسبانيا بين عامى 1922 و1923".

ووفقا لصحيفة الجارديان وصف العالم الحائز على جائزة نوبل فى الفيزياء ميناء بورسعيد ورؤيته للشرقيين على اختلاف أصنافهم و"كأنهم تدفقوا جميعا من جهنم"، أشار أينشتاين إلى رحلته فى كولومبو فى سيلان (سريلانكا حاليا)، واصفاً طريقة عيش "السكان المحليين وسط قذارة وروائح كريهة منبعثة على أرض الواقع"، مضيفاً أنهم "لا يعملون كثيراً واحتياجاتهم قليلة".

كما أن عالم الفيزياء الشهير وصف الأطفال الصينيسن بأنهم بـ "فاقدى الإحساس ومتبلدين"، وقال إنه من المؤسف أن يحل الصينيون محل جميع الأجناس الأخرى.

وأضاف أينشتاين فى مذكراته، كما قالت بى بى سى، أن الصين "أمة شبيهة بالقطيع" قبل أن يضيف أن هناك اختلافاً بسيطاً بين الرجال والنساء الصينين، متسائلاً إذا كان بإمكان الرجال الصينين الدفاع عن أنفسهم من جاذبية النساء القاتلة".

وتعد هذه المذكرات صادمة، وفقا لما توضح صحيفة "واشنطن بوست"، حيث أن أينشتاين اليهودى الألمانى عانى من العداء للسلامية فى بلاده، وأصبح من أبرز المدافعين عن حركة الحقوق المدنية للسود فى الولايات المتحدة فى منتصف القرن الماضى.