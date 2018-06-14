وزير القوى العاملة يلتقى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

كتب محمود راغب

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، فى ختام عمله قبل توليه منصبة الجديد بأبيدجان بساحل العاج، وذلك بحضور إيريك أوشلين كبير استشارى أنشطة أصحاب الأعمال بالمنظمة بجنيف، والذى سيقوم بتسيير الأعمال بمكتب القاهرة لحين تعين مديرا جديدا خلفا "لبيتر".

وتناول الاجتماع المشروعات التى تقوم المنظمة بتنفيذها مع وزارة القوى العاملة، وتم التأكيد على ضرورة العمل بصراحة ووضوح والانتهاء من توقيع بروتوكول العمل الأفضل، لتفعيل العمل على أرض الواقع، وما تحقق من نتائج فى مشروع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية بتطوير منظومة تفتيش العمل بتحويل المنظومة من الاعتماد على النظام الورقى للنظام الإلكتروني، وتعزيز الدور الإرشادى والتوعوى لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، ووضع الإطار المستقبلى للمشروع.

كما تم التأكيد على ضرورة أن يتضمن التقرير النهائى لمشروع "التنافسية" الذى تم تنفيذ مرحلته الأولى فى مصر فى 11 محافظة مستهدفا 26 مكتب لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية ضمت 120 مفتشا، هو الأفضل من 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها فى بلدان العالم، لإعطاء كل ذى حق حقه، والدفع إلى الأمام بالمشروع فى المراحل المقبلة .

وقال بيتر: إن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قام بتزويد وزارة القوى العاملة بكافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض مصر باعتبارها هى الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق بين المنظمة، وجميع الجهات المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، لكافة مجريات الأمور التى تتم بمصر وتحت مظلة وزارة الخارجية، فى إطار نهج استراتيجية مصر 2030، حرصا من الوزارة على تفعيل كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع .

وطلب بيتر خلال الاجتماع اطلاعه على أخر مجريات الأمور التى تمت فى لقاءات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مع قيادات المنظمة بجنيف، وعلى رأسها جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية.

وأوضح "سعفان" أنه تم استعراض ما قامت به الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة القوى العاملة من تنفيذ ما وعدت به منذ عامين، وأحدث نوع من أنواع التلاقي، وذلك بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وإجراء أول انتخابات عمالية منذ 12 عاما، وذلك بعد توفيق أوضاع المنظمات النقابية، سواء التى كانت تتعامل بالقانون السابق أو بالقانون الجديد، وقد بلغ عدد النقابات التى تدعى بالمستقلة 125 لجنة نقابية، فضلا عن 3 نقابات عامة، وبلغ عدد أعضائها 105 آلاف، ودخلت المرحلة الأولى والثانية للانتخابات طبقا للتصنيف النقابى لكل مرحلة .

كما أوضح أن هناك بعض المشاكل التى حدثت فى توفيق الأوضاع، حيث تم توفيق أوضاع الذين قدموا مستندات وأوراق سليمة سواء من النقابات المستقلة، أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك لحرصنا على أن يكون لدينا تنظيم نقابى مبنى على أسس سليمة وقوية ليدوم ويستمر، ولكن لو ساعدنا تلك المنظمات على توفيق أوضاع لجان ونقابات غير سليمة، سيصبح لدينا تنظيم نقابى أساسه غير قوي، وبالتأكيد أن هذا التنظيم لن يطول أمده وسينهار سريعا.

أشار الوزير إلى أن هناك من يزعم أن هناك تفرقة فى المعاملة بين النقابات التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبين النقابات الأخرى، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وسوف يتم بعد الانتهاء من العملية الانتخابية مساعدة من لم يستطع توفيق أوضاعه باستكمال أوراقهم حتى يتم توفيق أوضاعها بالكامل، مما يؤكد رغبة الدولة المصرية فى وجود تنظيم نقابى قوى، يشمل كل التنظيمات الموجودة، وليس تنظيما رخوا يمكن انهياره بسهولة .

وفيما يخص برنامج العمل الأفضل قال "سعفان" شددنا على إننا نسعى لتحقيق نتائج ايجابية مع المنظمة، وطلبنا بوضوح المعايير المطلوبة من الشركات حتى تمتثل لمعايير العمل الدولية، ليكون هناك نوع من أنواع الشفافية التى تقاس عليها كل الشركات والمنشآت لتلافى أى أخطاء قد تقع، ومن ثم زيادة عدد المصانع والأنشطة المختلفة التى يشملها البرنامج.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة أن يتم بعد إجازة عيد الفطر وضع استراتيجية وآليا مع المنظمة ليتم تدريب ما يزيد عن 20 ألف من القيادات العمالية التى سوف تفرزها انتخابات اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة، لتتم على مستوى 27 محافظة فى وقت واحد اعتبارا من أول يوليو، وحتى أخر ديسمبر 2018، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.

ومن جانبه أعرب "بيتر" عن تقدير وشكر المنظمة للوزير، على ما عرضه من معلومات، مؤكدا أن مكتب القاهرة سوف يقوم فورا بعد العيد فى استئناف الاجتماعات الأسبوعية للجنة المتابعة مع المسئولين بالوزارة للتنسيق فى كل الموضوعات التى طرحت خلال هذا اللقاء لوضع خطة واضحة المعالم، والتحرك للمرحلة الثانية من مشروع التنافسية، والعمل الأفضل، وتدريب القيادات النقابية .

وفى ختام اللقاء تم توجيه الشكر والتقدير من الجانبين، وقدم "سعفان" لـ"بيتر" و"إيريك" هدية تذكارية من الحضارة الفرعونية القديمة.