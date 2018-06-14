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وزير الطيران الجديد يصل مقر الوزارة لتسلم عمله.. وشريف فتحى فى استقباله

الخميس، 14 يونيو 2018 04:37 م
وزير الطيران الجديد يصل مقر الوزارة لتسلم عمله.. وشريف فتحى فى استقباله الفريق طيار يونس المصري وزير الطيران الجديد
كتبت رحاب نبيل
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وصل الفريق طيار يونس المصري وزير الطيران الجديد، قبل قليل، مقر وزارة الطيران المدني، واستقبله شريف فتحي وزير الطيران السابق، المتواجد في مقر الوزارة الآن، لتهنتئه وتسليمه الملفات الخاصة بالوزارة والشركات القابضة
 
ومن المقرر أن يعقد الوزير الجديد اجتماعا موسعا، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الطيران المدني، لمتابعة الاوضاع الحالية للشركات ورسم الخارطة المستقبلية لها في ظل الفترة المقبلة.
 
كان الفريق يونس المصري، أدى اليمين الدستورية، منذ قليل، كوزيرا للطيران المدني، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
 
 

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وزير الطيران الجديد

الفريق يونس المصري

وزارة الطيران المدني




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