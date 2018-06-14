وزير الخارجية الأمريكى يزور الصين ويشيد بجهودها فى أزمة كوريا الشمالية

كتب - بيشوى رمزي تصوير - رويترز

التقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، مع نظيره الصينى وانج يي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى بكين.

كان وزير الخارجية الأمريكى قد ذهب إلى الصين قادما من زيارته إلى كوريا الجنوبية، والتى إلتقى خلالها بنظيريه اليابانى والكورى الجنوبى.

وقال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس إنه يقدر كل الجهود التي بذلتها الصين لعقد القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى سنغافورة هذا الأسبوع.

وأضاف متحدثا إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل بشأن كوريا الشمالية.



وزير الخارجية الصينى يستقبل نظيره الأمريكى



خلال المحادثات التى جمعت وفدى البلدين



وزير الخارجية الأمريكى يتحدث خلال المحادثات على مستوى الوفود



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