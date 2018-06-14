وزير التنمية المحلية خلال لقائه الأخير بالموظفين: لا تبخلوا بجهدكم من أجل مصر

ماجد تمراز

اجتمع اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، منذ قليل، مع مجموعة من قيادات ورؤساء إدارات وموظفين يعملون بديوان عام الوزارة، وذلك لتوديعهم بعدما علم أنه سيكون على رأس الوزراء الراحلين، فى التعديل الوزارى المرتقب.

وحرص الوزير على التواجد فى الوزارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لممارسة عمله على رأس الوزارة رغم علمه بأنه أحد الوزراء الراحلين، وحرص على المرور اليومى على المكاتب لمتابعة العمل، والإطلاع على البريد الوارد لمكتب الوزير.

ووجه الوزير الشكر للموظفين ومديرى الإدارات والقطاعات على المجهود الذى بذلوه خلال فترة تواجده فى الوزارة، وطالبهم بألا يبخلوا بأى مجهود يقدمونه من أجل مصر واستكمال مسيرة عملهم لخدمة الوطن.