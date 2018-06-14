وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر والشعب المصرى بعيد الفطر

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة،الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، و الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشعب المصرى كله، والأمتين العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، سائلا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يُمنٍ وبركةٍ وأمنٍ وأمانٍ لمصرنا الغالية، وأن يعيده علينا وعلى العالم كله بالأمنِ والأمانِ والاستقرارِ والتقدمِ والازدهارِ.

وفى سياق متصل، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بأنه يتوجه هو وقيادات الوزارة وجموع الأئمة بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، على تجديد الثقة فى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، متمنين للرئيس وللوزير وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولى كل التوفيق، مجددين العهد أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.