video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 06:35 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة: الوزارة بيتى الأول وسنكمل مسيرة العطاء مع جميع العاملين

الخميس، 14 يونيو 2018 05:24 م
وزيرة الصحة: الوزارة بيتى الأول وسنكمل مسيرة العطاء مع جميع العاملين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن وزارة الصحة هى بيتها الأول وأنها قدمت إلى الوزارة لتضع يدها فى يد العاملين بها من أجل مصلحة المريض المصرى.

وقالت وزيرة الصحة فى تصريحات لها عقب وصولها مقر الوزارة: إنها ستضع جميع العاملين بالفريق الطبى فى عيونها وستعمل لخدمة الجميع وتابعت: مش هنخذل القيادة السياسية مطلقا وسنعمل تحت كل الظروف.

وأوضحت وزيرة الصحة أن وزارة الصحة بها منظومة تشريعية قوية وينبغى العمل من خلالها، مؤكدة أن ملف الرعاية الحرجة والعاجلة هام وسنعمل عليه، مضيفة أن هناك خططا للعمل لمصلحة الجميع.

وأضافت سنكرم وزير الصحة السابق ونشكره على تعاونه خلال الفترة الماضية.

لحظة-وصول-وزيرة-الصحة-لمكتبها-(1)

 

لحظة-وصول-وزيرة-الصحة-لمكتبها-(2)
 

 

لحظة-وصول-وزيرة-الصحة-لمكتبها-(3)

 

لحظة-وصول-وزيرة-الصحة-لمكتبها-(4)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قيادات وزارة الصحة: مستعدون للعمل مع الوزير الجديد وتنفيذ تكليفات الرئيس

الصحة

هالة زايد




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة