وزيرة الصحة: الوزارة بيتى الأول وسنكمل مسيرة العطاء مع جميع العاملين

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن وزارة الصحة هى بيتها الأول وأنها قدمت إلى الوزارة لتضع يدها فى يد العاملين بها من أجل مصلحة المريض المصرى.

وقالت وزيرة الصحة فى تصريحات لها عقب وصولها مقر الوزارة: إنها ستضع جميع العاملين بالفريق الطبى فى عيونها وستعمل لخدمة الجميع وتابعت: مش هنخذل القيادة السياسية مطلقا وسنعمل تحت كل الظروف.

وأوضحت وزيرة الصحة أن وزارة الصحة بها منظومة تشريعية قوية وينبغى العمل من خلالها، مؤكدة أن ملف الرعاية الحرجة والعاجلة هام وسنعمل عليه، مضيفة أن هناك خططا للعمل لمصلحة الجميع.

وأضافت سنكرم وزير الصحة السابق ونشكره على تعاونه خلال الفترة الماضية.



