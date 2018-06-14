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هل تجزئ صلاة العيد عن الجمعة؟ دار الإفتاء تجيب

الخميس، 14 يونيو 2018 10:18 م
هل تجزئ صلاة العيد عن الجمعة؟ دار الإفتاء تجيب الشيخ عويضة عثمان
كتب هيثم سلامة
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رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على العديد من تساؤلات حول تزامن صلاة العيد مع يوم الجمعة، وهل نكتفى بصلاة العيد أم واجب علينا صلاة الجمعة.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، عبر فيديو على صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "اليوم الخميس هو آخر يوم فى الشهر الكريم، وربما يكون غداً الجمعة يوم عيد الفطر، وبدأت الاسئلة تأتى إلى دار الإفتاء لو صادف يوم العيد يوم الجمعة، هل تجزئ أو تغنى صلاة العيد عن صلاة الجمعة أما ماذا؟، هذا فيه بعض الإشكال عند البعض ولكن هيا بنا نسمع رأى دار الإفتاء".

 

وأضاف:"النبى قال فى حادثة تشبه ذلك ، قال من أجتمع فى يومكم هذا عيدان، وفمن شاء فأجزئه عن الجمعة وإنا مجمعون، إذا فى الأصل أن تصلى صلاة الجمعة فى المساجد، ولكن من أراد أن يترخص بما ورد فى الحديث وبما أستند عليه البعض الفقهاء من أثار، يترك صلاة الجمعة ويعمل بذلك الرخصة يلزمه أن يصليها ظهراً".


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