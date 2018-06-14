نائب وزير المالية السابق: معيط خبرة كبيرة وأثق فى قدرته على التعامل مع الملفات

كتب - أحمد يعقوب

أعرب عمرو المنير نائب وزير المالية السابق عن سعادته بتولى الدكتور محمد معيط منصب وزير المالية، مضيفا أن فريق العمل بوزارة المالية حقق فى السنوات الأخيرة معدلات أداء متميزة فى كافة القطاعات المتصلة بها، ولكن مازالت التحديات كثيرة أمام الوزارة خلال الفترة المقبلة، لذا فإن تولى الدكتور محمد معيط لمنصب وزير المالية يعتبر قرارا موفقا لما يحمله الدكتور معيط من مؤهلات علمية تتيح له التعامل مع ملفات الوزارة المختلفة بحنكة وخبرة، بخلاف عمله فى وزارة المالية لفترات طويلة جعلته قريبا من كافة تفاصيل العمل بالوزارة.

وقال "المنير" فى تصريحات صحفية اليوم: "سعدت بزمالة الدكتور معيط نوابا لوزير المالية لفترة عامينـ وأعلم أنه قادر على تحقيق مزيد من الإنجازات فى الوزارة سواء فى ملفى السياسات المالية والسياسات الضريبية أو فى ملفات المالية المتعددة".

وأكد "المنير" أن وزارة المالية يقع عليها عبء خفض عجز الموازنة وزيادة الإنفاق على الخدمات المختلفة، وعلى رأسها التعليم والصحة كأولوية ملحة مما يتطلب العمل بصورة جدية على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تطوير منظومة العمل الضريبى ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وكلها تحديات كبيرة تحتاج إلى خبرة فى الإدارة والعمل بروح الفريق وهو ما يتمتع به الدكتور معيط .

وأضاف المنير أنه يتمنى كل التوفيق للوزير الجديد ووزارة المالية التى تعتبر العمود الفقرى للعمل الحكومى.