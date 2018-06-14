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نائب رئيس الوزراء الإيطالى: روما لا تزال تنتظر اعتذار ماكرون

الخميس، 14 يونيو 2018 09:24 ص
نائب رئيس الوزراء الإيطالى: روما لا تزال تنتظر اعتذار ماكرون لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى
رويترز
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قال لويجى دى مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالى، اليوم الخميس، إنه لا يزال ينتظر اعتذار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن تصريح انتقد فيه سياسة الهجرة التى تتبناها روما قبل يومين.

وقال ماكرون إن إيطاليا تصرفت "باستخفاف وعدم مسؤولية" بإغلاق موانئها أمام مهاجرين مما تسبب فى خلاف دبلوماسى حاد بين البلدين دفع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى إلى التفكير فى إرجاء اجتماع مقرر مع الرئيس الفرنسى غدا الجمعة.

وقال دى مايو فى مقابلة إذاعية "ننتظر اعتذارا وإذا حدث ذلك يمكننا فتح صفحة جديدة". وأضاف "لا يزال هناك وقت للتراجع والاعتذار ثم البدء من جديد".

وقال مصدر فى مكتب رئيس الوزراء إن ماكرون اتصل بكونتى اليوم الخميس دون مزيد من التفاصيل.

 

 


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