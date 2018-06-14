video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 04:46 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

نائبة وزير الإسكان تصل مقر مجلس الوزراء

الخميس، 14 يونيو 2018 04:16 م
نائبة وزير الإسكان تصل مقر مجلس الوزراء مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

وصلت منذ قليل، المهندسة راندا على صالح المنشاوى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق لمقر مجلس الوزراء.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورى، وشهدت حكومة مدبولى تواجد 15 نائبا للوزراء وهم:

المهندس أسامة على عسران عبد السيد                  نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أحمد أشرف على كجوك                                     نائباً لوزير المالية للسياسات المالية

الدكتورة منى محرز على حسنين                        نائباً لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار                نائباً لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

الدكتور عمرو أمين محمد عدلى                        نائباً لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات

المهندسة راندا على صالح المنشاوى                   نائباً لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق

خالد لطفى حسن العطار                                 نائباً لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة

الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش                     نائباً لوزير المالية للخزانة العامة

الدكتور محمد محمد مجاهد الننى                         نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

المهندس خالد محمود أحمد عباس                        نائباً لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية

نيفين رياض عبد المجيد القباج                           نائباً لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية

•  المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد    نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري

الدكتور أحمد جاد جاد رضوان كمالى                  نائباً لوزير التخطيط لشئون التخطيط

•   الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح محمد                   نائباً لوزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى

الدكتور محمد عمر أحمد عمر                            نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر وزراء التشكيل الحكومى الجديد..محمد معيط للمالية وعمرو سميح للاتصالات

التشكيل الحكومي الجديد

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

مصطفى مدبولى رئيسا للوزراء ووزيرا للإسكان.. و12 وجها جديدا بالحكومة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

خطة مشتركة لتأمين الأهداف الحيوية فى العيد بالتنسيق بين الجيش والشرطة

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

مونديال الساحرة.. مرحباً بكم فى «أرض القياصرة".. بوتين يفتتح اليوم النسخة الـ21 لبطولة كأس العالم.. ولى عهد السعودية ورئيس الفيفا فى مقدمة الحضور.. عروض موسيقية فى حفل الافتتاح.. والظاهرة رونالدو يقدم الكأس

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة