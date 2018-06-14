نائبة وزير الإسكان تصل مقر مجلس الوزراء

كتبت هند مختار

وصلت منذ قليل، المهندسة راندا على صالح المنشاوى نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق لمقر مجلس الوزراء.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورى، وشهدت حكومة مدبولى تواجد 15 نائبا للوزراء وهم:

• المهندس أسامة على عسران عبد السيد نائباً لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة

• أحمد أشرف على كجوك نائباً لوزير المالية للسياسات المالية

• الدكتورة منى محرز على حسنين نائباً لوزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

•الدكتور عاصم عبد الحميد حافظ الجزار نائباً لوزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى

• الدكتور عمرو أمين محمد عدلى نائباً لوزير التعليم العالى لشئون الجامعات

•المهندسة راندا على صالح المنشاوى نائباً لوزير الإسكان للمتابعة والمرافق

•خالد لطفى حسن العطار نائباً لوزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة

• الدكتور إيهاب محمد حسن أبو عيش نائباً لوزير المالية للخزانة العامة

•الدكتور محمد محمد مجاهد الننى نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني

• المهندس خالد محمود أحمد عباس نائباً لوزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية

• نيفين رياض عبد المجيد القباج نائباً لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية

• المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغنى أبو زيد نائباً لوزير التخطيط للإصلاح الإداري

الدكتور أحمد جاد جاد رضوان كمالى نائباً لوزير التخطيط لشئون التخطيط

• الدكتور ياسر رفعت عبد الفتاح محمد نائباً لوزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى

• الدكتور محمد عمر أحمد عمر نائباً لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين