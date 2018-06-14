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من هو خالد العطار نائب وزير الاتصالات الجديد؟

الخميس، 14 يونيو 2018 01:39 م
من هو خالد العطار نائب وزير الاتصالات الجديد؟ المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد
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أدى المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية التكنولوجية السابق بوزارة الاتصالات اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوليه منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة مصطفى مدبولى.

 

وعمل العطار على تطوير البنية المعلوماتية و التكنولوجية فى العديد من المشروعات التابعة للوزارة وأيضا تلك المتعلقة بقطاعات حكومية اخرى مثل قاعدة البيانات الموحدة و كارت الفلاح و غيرها من المشروعات.

 

والمهندس خالد العطار حاصل على بكالوريوس الهندسة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية، ويدرس حالياً للحصول على درجة الدكتوراه فى إدارة التغيير من جامعة ليفربول الانجليزية.

 

وشغل العطار منصب رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالوزارة منذ 2015 لمدة عام بقرار رقم 1346 انذاك، وتم التجديد له قبل أن يترك الوزارة مؤخرا.

 

ويمتلك المهندس خالدا لعطار خبرات طويلة تمتد لأكثر من 30 عاما فى مجال المعلوماتية وإشرافه على تنفيذ ما يربوا على مائة مشروع فى ذات المجال فى كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

 

وتقلد العديد من المناصب القيادية فى كل من شركةIBM العالمية لمدة 28 سنة، وشركة راية، كما عمل معيداً بجامعة القاهرة لمدة عام.


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مصادر: المهندس عمرو طلعت وزيرا للاتصالات خلفا لياسر القاضى

المهندس خالد العطار

وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات

مصطفى مدبولى

اليمين الديتورية




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