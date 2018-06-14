مقتل 13 منشقا من حركة فارك على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

(أ ف ب)

قتل 13 منشقا مفترضا من حركة التمرد الكولومبية السابقة فارك فى قصف على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكتب الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس فى تغريدة على تويتر: "نحن لا نتهاون فى مواجهة هؤلاء المجرمين".

ووقعت العملية العسكرية فى بلدية فورتيل (اروكا-غرب)، بحسب بيان للقوات البرية.

وكانت حصيلة سابقة إشارت إلى عشرة قتلى هم سبعة رجال وثلاث نساء، لكن الحصيلة الجديدة مرشحة للارتفاع أكثر بحسب وزير الدفاع لويس كارلوس فيليغاس.

واستهدفت العملية مجموعة مسلحة يقودها الكس ريندون الملقب "ايل بورو" الذى قد يكون ضمن القتلى، بحسب وزير الدفاع.

وهو ثانى قصف من نوعه منذ بداية العام، ففى مارس 2018 قتل فى مقاطعة غوافيارى بالأمازون (جنوب) تسعة من هؤلاء المتمردين الذين رفضوا اتفاق السلام الموقع فى 2016.

واتهمت السلطات مجموعة ايل بورو بتنفيذ اعتداءات على مستشفى محلى وبنى تحتية نفطية وضد قوات الأمن. وتحاول كولومبيا اكبر مصدر عالمى للكوكايين، الخروج من حرب أهلية استمرت أكثر من نصف قرن وأوقعت ثمانية ملايين ضحية بين قتلى ومفقودين ونازحين.