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مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة 2685 معتمرا

الخميس، 14 يونيو 2018 12:15 م
مطار القاهرة يستقبل 14 رحلة من جدة والمدينة المنورة لعودة 2685 معتمرا مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل
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يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الخميس، 14 رحلة جوية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطارى جدة والمدينة، لعودة 2685 معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وأفاد مصدر بالمطار بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استقبل 9 رحلات من مطار جدة، على متنها 1677 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1008، بإجمالي 2598 معتمرين، وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، وإنهاء جميع الاستعدادات بالصالة الموسمية بالمطار، لسرعة إنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم.

وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة، ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أي بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية في مرحلة الذهاب.


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مطار القاهرة

مصر للطيران

المعتمرين




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