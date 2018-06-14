video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 12:54 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

مصادر: هشام أنور توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى

الخميس، 14 يونيو 2018 12:35 م
مصادر: هشام أنور توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشفت مصادر مطلعة، عن أن هشام أنور توفيق سيؤدى اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى، وكان هشام يشغل منصب عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وسبق أن تراس شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية.

 

كما شغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية – السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى.

 

وهو أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، أول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.

 

وحصل توفيق على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة السعودية، وبكالوريوس اقتصاد وتخصص إدارة أعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

 

وعمل فى شركة عربية أون لاين، البورصة المصرية وسوق المال.

 

كما عمل كمستشار لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، من 2005 إلى 2007.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال: طرح "الشرقية للدخان" بالبورصة بعد إجازة عيد الفطر

هشام توفيق

وزير قطاع الاعمال

وزير قطاع الاعمال الجديد




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة