مصادر: هشام أنور توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى

كتب عبد الحليم سالم

كشفت مصادر مطلعة، عن أن هشام أنور توفيق سيؤدى اليمين الدستورية وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لخالد بدوى، وكان هشام يشغل منصب عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير وسبق أن تراس شركة كايرو سولار لحلول الطاقة الشمسية.

كما شغل هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية – السابق، وعضو مجلس إدارة شركة نعيم القابضة للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة البنك العقارى العربى.

وهو أول من أنشأ محطة طاقة شمسية أعلى عقار سكنى، أول مصرى يحصل من الحكومة على مقابل الكهرباء.

وحصل توفيق على ماجستير إدارة أعمال تخصص تمويل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالمملكة السعودية، وبكالوريوس اقتصاد وتخصص إدارة أعمال فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وعمل فى شركة عربية أون لاين، البورصة المصرية وسوق المال.

كما عمل كمستشار لوزير المالية، يوسف بطرس غالى، من 2005 إلى 2007.