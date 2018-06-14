مديرية أمن الجيزة تنتهى من خطة تأمين احتفالات عيد الفطر

كتب بهجت أبو ضيف

عقد اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة إجتماعا ضم مساعديه وعددا من القيادات الأمنية، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر غدا الجمعة.

وشملت الخطة نشر أكمنة أمنية بأنحاء المحافظة، خاصة بالميادين والشوارع الرئيسية، مع توزيع أقوال أمنية ثابتة ومتحركة، خاصة فى الأماكن التى يتردد عليها المواطنين للاحتفال، مثل الحدائق والمتنزهات النيلية.

كما تضمنت الخطة تكثيف التواجد الأمنى بمحيط حديقة الحيوان، باعتبارها أحد المزارات التى تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى تنسيق الأكمنة الثابتة وغرفة العمليات بقوات الإنتشار السريع، استعدادا للاستجابة السريعة لأى بلاغات طارئة.

واعتمدت الخطة أيضا على نشر ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالحدائق والمتنزهات للتصدى لأى محاولة للتحرش، وضبط المتحرشين بالفتيات، بالإضافة إلى التصدى لأى أعمال مخالفة للقانون، وتكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشات الهامة والحيوية بأنحاء المحافظة.