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متحدث الرئاسة: السيسى شدد خلال لقائه بالحكومة الجديدة على العمل بجهد مخلص

الخميس، 14 يونيو 2018 05:24 م
متحدث الرئاسة: السيسى شدد خلال لقائه بالحكومة الجديدة على العمل بجهد مخلص السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى اليمين الدستورى، حيث شهدت حكومة مدبولى تواجد 15 نائبا للوزراء.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع" إن الرئيس السيسى شدد خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة الجديدة على أن العمل التنفيذى يمثل تحدياً كبيراً جداً يتطلب جهداً مخلصاً ومتجرداً مع الاهتمام بأدق التفاصيل أخذاً فى الاعتبار طبيعة وثقافة كل مؤسسة وكذا الظروف العامة الحالية للدولة المصرية.


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