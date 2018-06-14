لأول مرة.. توفير خدمة واى فاى بالمجان فى شوارع شرم الشيخ

فى سابقة تعد الأولى من نوعها ليس بشرم الشيخ فقط بل على مستوى الجمهورية، وفرت محافظة جنوب سيناء خدمة الواى فاى فى شارع السلام بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال خطة تطوير المدينة لتضاهى أفضل مدن العالم.

وقام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بتفقد محطة حى النور المتطوره بحى النور بشرم الشيخ، والتى تشمل رصف وإنارة وتجميل وكشك انتظار للجمهور والزائرين مكيف ومزود بخدمة (واى فاى) المجانى كخدمة للمواطنين لأول مرة، ومزود أيضا بشاشات عرض، والمحطة مصممة طبقا لأحدث التقنيات التكنولوجية وبها سبل الراحة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرح المحافظ بأن هذه المحطة تعد كنموذج أولى سيتم تعميمه بشارع السلام بشرم الشيخ عبر إنشاء 10 محطات مزودة بخدمة (واى فاى) المجانى لجميع المواطنين بشرم الشيخ فى خطوة لتعميمها بالمدينه ككل.

وأكد المحافظ أن هذا النموذج يتم تنفيذه دون تحميل موازنة الدولة أية نفقات، حيث تم التعاقد مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لإنشاء هذه النماذج بالمجان فى مقابل استغلالها فى مجال الدعاية والإعلان، طبقا لشروط المحافظة.

وأشاد المواطنين بهذه الخدمة الجديدة، والتى تعتبر على حد قولهم حلم تحقق على أرض شرم الشيخ.

كما قام المحافظ بتفقد أماكن شاشات عرض مباريات كأس العالم 2018 بمنطقتى شارع قصر الثقافة والسوق القديم، حيث سيتم عرض المباريات بها بالمجان للجمهور بالإضافة لشاشة بمدينة طور سيناء.