فيديو..على عبد الله صالح فى خطابه الأخير لليمنيين: أيها الشعب اليمنى ثوروا على ظلم الحوثيين

كتبت إيمان حنا

حث الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح شعب اليمن على الانتفاضة فى وجه الحوثيين، وذلك فى خطابه الأخير قبيل رحيله، والذى أذاعته منذ قليل قناة اليمن اليوم، كما وجه التحيه لأبناء اليمن، قائلا: " أحيكم بتحية الثورة والحرية والديمقراطية، فى هذا اليوم المؤلم أتحدث إليكم فى يوم مؤلم بعد أن تعرضت العاصمة صنعاء لهجوم غاشم وعدوان سافر وبربرى من قبل عناصر متطرفة عنصرية، منذ يوم الهجوم وحتى يومنا هذا وهى تقوم بإرهاب العاصمة صنعاء، بكل أنواع الأسلحة والمعدات، سحبتها من جبهات القتال التى كانوا يتواجدون فيها وعادوا إلى صنعاء لإرهاب تلك المدينة التى احتضنتهم فى 21 سبتمبر قبل 3 سنوات ورحبت بهم عاصمة اليمن الموحد والآن تقصف منازل اهلها ويقتل نساءهم وأطفالهم وشيوخهم، المارة وغير المارة فى الشوارع والمساكن وهاجموا جامعة صالح وقيادات حزب المتمر ومنازل عائلتى بدون سبب، هى عنجهية وعنصرية وتصرفاتهم "توصف بالرعونة " آخر ها الليلة قبل الفجر وهم يقصفون الأحياء ومساكن الشخصيات الاجتماعية وقيادات المؤتمر ومساكن على عبد الله صالح للتخلص منه، فى الوقت الذى ساعدهم فى مواجهة العدوان .

أضاف صالح فى خطابه:" قلنا لعلل وعسى يكونوا قد تخلصوا من ماضيهم البغيض وتصرفاته الرعنة التى أدت إلى 6 حروب فى محافظة صعدة و زهقت فيها الأرواح بسبب خروجهم عن النظام والقانون وتبنيهم مشروع إمامى كهنوتى يحل محل النظام الجمهورى والذى حل محل النظام الإمامى عام 1962 والآن يعيدون الكرة.

وأكمل كلمته لأبناء الين قائلا:" 3 سنوات عجاف والشعب يعانى من التطرف الأرعن والطائفية والعنصرية يقوموا بتصفية المؤسسات التى تحوى أبناء الشعب اليمنى ويحلوا محلهم من نفس العشيرة فى كل الوزارات والمؤسسات كأنهم الصفوة ويزعمون أنهم من أحفاد الرسول، هذا التصرف العنصرى غير مقبول لشعبنا العظيم الذى قدم فلذات أكباده دفاعا عن النظام الجمهورى والحرية وعملنا على توحيد الوطن وإحداث تنمية شاملة والتى دمرها الحوثيون فدمروا حتى البنية التحتية، وتبنوا فكرا مختلفا عن فكر اليمن وإعتنقوا إسلام غير إسلام اليمن ".

ودعا الرئيس الراحل الشعب اليمنى للثورة على الحوثيين قائلا ك"أيها الشعب اليمنى العظيم ثور ثور ثور من أجل الحفاظ على الحرية والديمقراطية ومبادئ سبتمبر وأكتوبر وكفاينا ظلما من قبل 26 سبتمبر فقد ظلم الحوثيون خلال الثلاث سنوات أكثر من عهد الإمام يحيى والإمام أحمد ونهبوا المؤسسات وأفرغوا الخزينة العامة وذهبوا بها إلى خزائنهم الخاصة واشتروا ضمائر أصحاب الحاجة والجيش والخدمة المدنية بدون رواتب ووزارة الصحة بدون أدوية فكل ما يهمه أن يحكموا الشعب اليمنى بالحديد والنار

أضاف، لقد قامت ثورتا سبتمبر وأكتوبر لرفع الظلم عن الشعب اليمنى لكن جاء ظلم أكبر فهم أتعبوا اليمن خلال 6 حروب قدمنا فيها 13 ألف شهيد، والىن يدسون ملازم لحسين بدر الدين الحوثى وملازم والدهم فى البدرومات ونشروا صورهم فى المحافظات الآن جميع المحافظات ملطخة بصورهم هذا غير مقبول لدى الشعب اليمنى، أنا أدعو لانتفاضة شعبية ضد هذه الشرذمة وإضرابات عامة من أجل الحفاظ على النظام الجمهورى والحرية .

وفى نهاية خطابه قال:"إن الحوثيين دخلوا حفاة عراة إلى صنعاء والآن امتلكوا العقارات والسيارات الفارهة وهذا من رواتب الشعب إنهم ينهبوا الشعب، واما انا ساظل خادا لهذا الشعب وإن كتب الله لى الشهادة فالحمدلله رب العالمين لأنى فى وطنى ومسكنى الذى يقصف الآن لكننى لست عميلا للخارج ولم تمتد يدى لأمواله وإذا كان لدى شئ أمتلكه فهى هبات من الأشقاء بدون مقابل ".