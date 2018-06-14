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صور.. واشنطن وسول وطوكيو تتعهد بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووى

الخميس، 14 يونيو 2018 06:09 ص
صور.. واشنطن وسول وطوكيو تتعهد بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووى وزراء خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان
رويترز
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تعهد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، اليوم الخميس، بالعمل معًا لضمان تخلى كوريا الشمالية عن برنامج التسلح النووى بعد القمة التى عقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع زعيمها كيم جونج أون.

وعقد وزراء خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، وكوريا الجنوبية كانج كيونج هوا، واليابان تارو كونو، اجتماعات فى سول على مدى يومين بعد أن وقع ترامب وكيم بيانا يتفقان فيه على العمل على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، وأكد بومبيو، أن كوريا الشمالية التزمت بالتخلى عن ترسانتها النووية لكنه قال إن هذه لن تكون بالعملية اليسيرة.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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