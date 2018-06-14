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صور.. سول: التحالف "الأمريكى - الكورى الجنوبى" أقوى من أى وقت مضى

الخميس، 14 يونيو 2018 05:08 ص
صور.. سول: التحالف "الأمريكى - الكورى الجنوبى" أقوى من أى وقت مضى وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية
أ ف ب - تصوير (رويترز)
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أعلنت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج وا، إثر لقائها، الخميس، فى سيول، نظيرها الأمريكى مايك بومبيو، بعد يومين من القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون"، أن التحالف بين بلادها والولايات المتحدة هو اليوم "أقوى من اى وقت مضى".

وقالت الوزيرة، إن "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو اليوم أقوى من أى يوم مضى"، فى رسالة تطمين تأتى عقب المفاجأة التى فجرها ترامب إثر قمة سنغافورة بإعلانه وقف المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول نزولا عند طلب بيونج يانج.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال إن واشنطن متمسكة بنزع بيونج يانج سلاحها النووى بصورة كاملة، مضيفًا أنه يمكن التحقق منها ولا يمكن العودة عنها، مشيرًا إلى أن الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون"، فهم أن نزع السلاح النووى يجب أن يتم سريعًا.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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