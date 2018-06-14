video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 14 يونيو 2018 11:52 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

صور..رئيس وزراء اليابان يلتقى بأسر المختطفين فى كوريا الشمالية

الخميس، 14 يونيو 2018 10:46 ص
صور..رئيس وزراء اليابان يلتقى بأسر المختطفين فى كوريا الشمالية رئيس وزراء اليابان شينزو آبى
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

إلتقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الخميس، بأسر اليابانيين المختطفين فى كوريا الشمالية.

 وترجع قضية المختطفين اليابانيين فى كوريا الشمالية إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضى، حيث سافر 17 يابانى إلى بيونج يانج لتعليم اللغة والعادات، والذين اختطفوا هناك، وفيما أعادت بيونج يانج 5 مواطنين يابانيين فى عام 2002، قالت إن 8 منهم قد لقوا حتفهم، فى حين أن هناك 4 آخرين لم يدخلوا إلى الأراضى الكورية الشمالية.

رئيس وزراء اليابان مع أسر المختطفين اليابانيين
رئيس وزراء اليابان مع أسر المختطفين اليابانيين

 

شينزو آبى يتحدث إلى أسر المختطفين
شينزو آبى يتحدث إلى أسر المختطفين

 

شينزو آبى حاول إقناع ترامب بوضع قضية المختطفين اليابانيين خلال لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية
شينزو آبى حاول إقناع ترامب بوضع قضية المختطفين اليابانيين خلال لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية

 

رئيس وزراء اليابان يضع قضية المختطفين أولوية قبل تطبيع العلاقات مع بيونج يانج
رئيس وزراء اليابان يضع قضية المختطفين أولوية قبل تطبيع العلاقات مع بيونج يانج

 

رئيس وزراء اليابان يحى أسر المختطفين
رئيس وزراء اليابان يحى أسر المختطفين

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع رأى: نصف الأمريكيين يؤيدون تعامل ترامب مع كوريا الشمالية

صور.. واشنطن وسول وطوكيو تتعهد بالعمل على نزع سلاح كوريا الشمالية النووى

بومبيو: زعيم كوريا الشمالية تفهم ضرورة نزع السلاح النووى سريعا

بومبيو: واشنطن متمسكة بنزع السلاح النووى من كوريا الشمالية بصورة كاملة

اليابان

شينزو آبى

المختطفين اليابانيين

كوريا الشمالية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

تعرف على كيفية قضاء أجازة العيد فى الأماكن السياحية بالأقصر × 16 معلومة

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

عبور 307 سفينة قناة السويس بحمولة 20 مليون طن فى 6 أيام

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

"أيها الصائمون لا تنسوا الزكاة".. الإفتاء: 13 جنيهًا حدأ أدنى وتجب قبل صلاة العيد.. وحكمها فرض على الكبير والصغير وتعطى للفقراء.. والشافعية: آخر موعد لها قبل غروب يوم العيد.. وكيل الأزهر: يجوز إخراجها نقودا

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

ذكريات سعيدة لن ينساها المصريون لكوبر.. التأهل للمونديال بعد 28 عامًا.. الصعود لـ"الكان" بعد 7 سنوات.. الوصول لنهائى الجابون بدون هزيمة.. إنهاء عقدة المغرب بعد 31 سنة.. والثأر من غانا بعد سداسية كوماسى

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

لو مستعجلة.. حيل اتبعيها فى تجهيز نفسك على سنجة 10 فى دقايق

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

مؤتمر صحفى لـ"كوبر والحضرى" اليوم قبل مواجهة أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة