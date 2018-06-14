صور..رئيس وزراء اليابان يلتقى بأسر المختطفين فى كوريا الشمالية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

إلتقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الخميس، بأسر اليابانيين المختطفين فى كوريا الشمالية.

وترجع قضية المختطفين اليابانيين فى كوريا الشمالية إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضى، حيث سافر 17 يابانى إلى بيونج يانج لتعليم اللغة والعادات، والذين اختطفوا هناك، وفيما أعادت بيونج يانج 5 مواطنين يابانيين فى عام 2002، قالت إن 8 منهم قد لقوا حتفهم، فى حين أن هناك 4 آخرين لم يدخلوا إلى الأراضى الكورية الشمالية.



رئيس وزراء اليابان مع أسر المختطفين اليابانيين



شينزو آبى يتحدث إلى أسر المختطفين



شينزو آبى حاول إقناع ترامب بوضع قضية المختطفين اليابانيين خلال لقاءه مع زعيم كوريا الشمالية



رئيس وزراء اليابان يضع قضية المختطفين أولوية قبل تطبيع العلاقات مع بيونج يانج