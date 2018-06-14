صحيفة موريتانية: رواندا تروج فى نواكشوط لمرشحتها للفرانكوفونية

نواكشوط(أ ش أ)

ذكرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية أن رواندا تعتزم اغتنام فرصة قمة الاتحاد الأفريقى المقررة فى نواكشوط فى الفترة من 25 يونيو الجارى إلى 2 يوليو المقبل لإقناع الدول الأفريقية بالوقوف وراء ترشيح وزيرة خارجيتها لويز موشيكيوابو لشغل منصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

وقالت الصحيفة - بعددها الصادر اليوم الخميس" أن المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى المؤلف من وزراء الخارجية الأفارقة لديه تقليد دعم المرشحين من القارة التى تسعى للحصول على مناصب عليا فى المنظمات الدولية، ومع ذلك فإنه لا يفعل ذلك بشكل منهجى بالنسبة للمنظمة الفرانكفونية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة لهذا النهج من المجلس، قدم أربعة أفارقة أنفسهم مشتتين فى قمة الفرانكفونية فى داكار عام 2014 وهو ما ساهم إلى حد كبير - حسب الصحيفة - فى انتصار الكندية ميكاييل جان.

وتوقعت الصحيفة الموريتانية أن يشكل ترشيح لويز موشيكيوابو المدعوم من باريس - وبدون منافس أفريقى معلن - المزيد من المتاعب للأمينة العامة المنتهية ولايتها (ميكاييل جان )، خاصة مع الدعم الرسمى من الاتحاد الأفريقى الذى تمثل دوله الأفريقية أكثر من نصف أعضاء المنظمة الدولية للفرانكفونية البالغ عددهم 54 عضوا .