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الخميس، 14 يونيو 2018 04:46 م
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شريف فتحى ينتظر وزير الطيران الجديد لتهنئته وتسليمه ملفات الوزارة

الخميس، 14 يونيو 2018 04:22 م
شريف فتحى ينتظر وزير الطيران الجديد لتهنئته وتسليمه ملفات الوزارة شريف فتحى وزير الطيران
كتبت رحاب نبيل
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تواجد شريف فتحى وزير الطيران السابق، بمقر الوزارة لاستقبال الفريق يونس المصرى وزير الطيران الجديد، لتهنئته وشرح آخر مشروعات الوزارة والخطط التى يتم تنفيذها داخل المطارات وبالشركات التابعة للوزارة.

التقى فتحى رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لوزارة الطيران، بمقر الوزارة اثناء انتظاره وصول الوزير الجديد، لتسليمه الملفات المتعلقة بالوزارة والشركات.

وتنتظر قيادات الوزارة والشركات وصول الفريق يونس المصرى، لديوان الوزارة، لتسلم الحقيبة الوزارية من شريف فتحى، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ويعقد الوزير الجديد اجتماعا مع رؤساء الشركات، لمتابعة الأوضاع الحالية للشركات ورسم الخارطة المستقبلية لها فى ظل الفترة المقبلة.

كان الفريق يونس المصرى، أدى اليمين الدستورية، صباح اليوم الخميس، كوزير للطيران المدنى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.


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