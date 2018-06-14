سقوط 3 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى اخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ضبط كلا من المتهم "محمد.ع.م" 34 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 35 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عيد.ع.ع" 32 عاما عاطل بحوزته 30 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ح.ح" 30 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 40 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.